Tony Carreira faz declaração de amor à sua "princesinha"

Tony Carreira nunca escondeu que demorou a assimilar a ideia de que ia ser avô. Passado um ano do nascimento de Beatriz, o cantor mostra-se completamente rendido à neta.

"Epá, avô não. Epá, não!", dizia Tony Carreira em abril do ano passado, tinha Beatriz nascido há um mês, sobre a forma como queria ser tratado pela neta quando esta crescer. "Acho que uma criança, sinceramente...aquilo está ali, está a dormir... portanto, aquilo dorme e chora", completava.

Um ano depois, o avô Tony mostra-se completamente rendido à primeira filha de Mickael Carreira, fruto da sua relação com Laura Figueiredo. A propósito do primeiro aniversário de Beatriz, celebrado no sábado, o cantor de "A Vida que Eu Escolhi" e "Sonhos de Menino" partilhou no Instagram um raro registo fotográfico seu com a bebé. "A minha princesinha", escreveu como legenda.

Também Mickael Carreira e Laura Figueiredo partilharam na mesma rede social imagens do momento em que assinalaram os anos de Beatriz. "Hoje [sábado, dia 24] foi a primeira festinha de aniversário da nossa Beatriz, foi uma tarde linda cheia de amor, sorrisos e muito carinho", disse a mãe.