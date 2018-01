Tony Carreira oferece ambulância a Pampilhosa da Serra

Ana Filipe Silveira Ontem às 16:50 Facebook

Tony Carreira voltou a mostrar o seu lado solidário, ao oferecer uma ambulância a Pampilhosa da Serra, terra onde nasceu, e que em 2017 foi das zonas mais afetadas pelos incêndios.

Sensibilizado com o incêndio de outubro que afetou a sua terra natal, o cantor português ofereceu uma ambulância a Pampilhosa da Serra - distrito de Coimbra - como forma de ajudar a prevenir e a combater eventuais fogos.

Este foi mais um gesto de solidariedade do cantor português que mais discos vende, para com os seus conterrâneos. Tony Carreira já tinha leiloado uma das suas guitarras, licitada por 3100 euros, e dado um concerto no passado dia 23 de dezembro, cuja receita foi depositada na conta solidária criada pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra.

Este domingo, o artista, de 53 anos, dirigiu-se aos seus admiradores via redes sociais, agradecendo "todo o carinho" e as "milhares as mensagens" recebidas no dia do seu aniversário (30 de dezembro). Tony Carreira aproveitou para desejar um "Feliz Ano Novo".

Se por um lado este foi o ano em que deu as boas-vindas à primeira neta - Beatriz - filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo, 2017 fica marcado pelas acusações de plágio de que foi alvo por parte do Ministério Público. O cantor romântico foi ouvido em tribunal e propôs ajudar as vítimas dos incêndios com 20 mil euros para resolver o caso de plágio de que é acusado.