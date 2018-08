Tony Carreira partilha raro momento com o pai "em dia especial"

AFS Hoje às 12:27 Facebook

Tony Carreira regressou este domingo à "pequena aldeia" que o viu nascer e na qual durante tantos anos alimentou o sonho "de ser cantor de cantigas de amor". Foi aí que felicitou o pai, Albano Antunes, em dia de mais um aniversário.

Num registo raro, o intérprete de canções de sucesso como "Sonhos de Menino" posou ao lado do progenitor, que este domingo completou 79 anos, e revelou o momento na sua conta de Instagram.

"Esteja eu onde estiver, neste dia especial tenho de ir dar um abraço ao meu pai. Feliz aniversário!", escreveu o artista de 54 anos na legenda de uma fotografia que partilhou naquela rede social, na noite deste domingo, e que na manhã desta segunda-feira soma perto de 3 mil "gostos" e muitas mensagens de felicitação dos fãs de Tony Carreira.

Albano Antunes mora com a mulher, Maria Mateus, em Armadouro, localidade situada junto ao município de Pampilhosa da Serra, em Coimbra. Além de ser avô dos três filhos de Tony Carreira, tornou-se também bisavô, em março de 2017, da pequena Beatriz, fruto da relação do neto Mickael com Laura Figueiredo.