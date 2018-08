Travis Scott protege fã que invadiu palco durante concerto

Nuno Azinheira 16 Maio 2018 às 17:27 Facebook

O rapper Travis Scott foi protagonista de um momento pouco habitual durante um concerto num festival na Florida, Estados Unidos, quando um dos fãs decidiu saltar as barreiras de segurança para subir ao palco.

Durante a atuação no Rolling Loud Festival, Travis Scott viu um dos fãs invadir o palco e interromper o espetáculo. Rapidamente, os seguranças presentes em cima da plataforma correram para deter o indivíduo, mas o rapper não permitiu.

Apesar da invasão, a música não parou e o namorado de Kelly Jenner continuou a sua atuação enquanto saltava com o fã invasor. Quando a música terminou, também os ânimos se acalmaram.

Depois de uma conversa para perceber a razão pela qual o jovem fã tinha invadido o palco, Travis Scott permitiu que o invasor descesse do palco e voltasse para a plateia. "Seguranças, não lhe toquem. Eu protejo-te", disse o rapper de 26 anos.

Para que o fã voltasse para o seu lugar sem qualquer problema, Travis pediu ajuda aos fotógrafos para formarem uma passagem. A polícia ainda tentou apanhar o jovem, mas o rapper voltou a falar.

"Não façam isso. Ele é bom, ele está bem", afirmou enquanto o jovem fã se recompunha.

O fã lá voltou para a plateia e, como "the show must go on" (o espetáculo tem que continuar), Travis Scott continuou a sua atuação no festival realizado na Flórida.