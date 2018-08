"Tristeza e indignação". Figuras públicas manifestam-se a favor do Sporting nas redes sociais

João Manuel Farinha 16 Maio 2018 às 14:21 Facebook

Na tarde desta terça-feira, um grupo de cerca de 50 adeptos invadiu a Academia do Sporting, em Alcochete, e atacou vários profissionais da equipa de Alvalade. Desde então, são várias as figuras públicas que já manifestaram o seu apoio ao clube centenário.

Através das suas contas na rede social Instagram, profissionais como Rita Ferro Rodrigues, Eduardo Madeira, César Mourão ou Jorge Gabriel não ficaram indiferentes ao drama sentido pelo clube que tanto amam.

A apresentadora de televisão publicou uma fotografia do filho, vestido com o equipamento dos leões e uma mensagem a acompanhar: "Tristeza, choque e indignação é o que sinto. Bas Dost, as tuas lágrimas, são as nossas". Além deste registo, a comunicadora publicou outra imagem, desta vez com o símbolo do clube a preto e branco e a hashtag "Ao vosso lado".

Por sua vez, além de utilizar uma imagem do onze titular do Sporting num dos jogos efetuados esta época, Eduardo Madeira colocou também outra com o Estádio do Jamor como cenário, e a promessa de que em caso de conquista do troféu irá nadar até ao farol do Bugio.

César Mourão também não esconde a tristeza que sente com a situação atual do clube leonino. O humorista deu um "abraço solidário a todos os jogadores e equipa técnica" e recordou o avô que o fez amar o Sporting: "Avô, espero que não estejas a ver o que se passa no clube pelo qual me ensinaste a aplaudir. Ensinaste que não importam títulos, importa dignidade. Sermos um clube e não só uma equipa de futebol".

Também o apresentador do programa "A Praça" da RTP, Jorge Gabriel, não ficou indiferente à crise que se instalou em Alvalade. Num vídeo publicado no Instagram, pediu desculpa aos profissionais que "foram barbaramente agredidos" e apelou aos jogadores para que no jogo do próximo domingo "tenham a coragem e a força psicológica suficiente" para representarem o Sporting e jogarem pelos "2 milhões e 900 mil" adeptos que "não se reveem nestes atos".

Domingo, no Estádio do Jamor, Sporting e Desportivo das Aves defrontam-se pela conquista da Taça de Portugal, num jogo agendado para as 17.15 horas.