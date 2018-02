Trump desafia Oprah a concorrer à Casa Branca para ser derrotada

AFS Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Donald Trump desafiou Oprah Winfrey a concorrer às eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2020. Os comentários do atual presidente norte-americano foram feitos através das redes sociais.

Oprah Winfrey servia de moderadora de um debate sobre a atual presidência dos Estados Unidos, no programa "60 minutes" (CBS) deste domingo, quando Trump deixou duras críticas e um convite à conhecida apresentadora de televisão.

"Assisti apenas a uma Oprah Winfrey insegura, que em determinado momento conheci muito bem, a entrevistar um painel de pessoas no programa '60 Minutes'. As perguntas foram tendenciosas e inclinadas, e os factos incorretos. Espero que a Oprah corra à presidência, para que possa ser exposta e derrotada como todos os outros!", escreveu o chefe de estado norte-americano no seu perfil de Twitter.

Recorde-se que na gala de entrega dos Globos de Ouro, a 7 de janeiro, ao receber o prémio Cecile B. DeMille, Oprah foi protagonista de um cativante discurso sobre o papel das mulheres numa nova era sem homens poderosos.

No dia seguinte, a imprensa debruçou-se sobre a possibilidade de a apresentadora concorrer nas próximas eleições presidenciais, hipótese que a própria já veio contrariar. "Sempre me senti muito segura e confiante comigo mesma sobre o que posso ou não fazer. E isso é algo que não me interessa. Eu não tenho ADN para isso", afirmou, em entrevista à revista "InSytle".