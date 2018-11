Um ano depois do escândalo sexual, por onde anda Kevin Spacey?

Carolina Morais Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Depois de ter sido acusado de vários crimes de cariz sexual, Kevin Spacey desapareceu por completo da esfera pública. Um ano depois do escândalo, conheça aos teorias em torno do seu paradeiro.

Em novembro de 2017, emergiam as primeiras denúncias de crimes de cariz sexual contra Kevin Spacey. Desde então, o ator desapareceu por completo da esfera pública - além de ter sido afastado do êxito da Netflix "House of Cards" e, naturalmente, de outros projetos que tinha em andamento, como o filme "Todo o Dinheiro do Mundo".

Um ano depois do escândalo, o seu paradeiro permanece desconhecido. Afinal, por onde anda Kevin Spacey? "Tornou-se um recluso. Ninguém ouviu falar dele. Evaporou. É quase inacreditável como é que alguém com o seu estatuto consegue fazer isto num mundo onde toda a gente tem telemóvel", disse um amigo do ator ao Daily Mail.

Uma credível "socialite" britânica - fonte do jornal - insiste que o ator de 59 anos está a viver em isolamento nas ilhas Cook, bem no meio do oceano Pacífico. "Ele está a tentar passar despercebido até que tudo isto pare de ser falado."

No entanto, uma outra fonte que trabalhou de perto com Spacey na série "House of Cards" tem informações contraditórias. "Ele tem estado no sul de França. Tem feito muito exercício, enormes pinturas a óleo e tem mantido 'lowprofile'", assegura.

Há ainda teorias de que o ator estará simplesmente refugiado num subúrbio de Los Angeles ou de que estará a viajar pelo mundo, disfarçado e a usar o seu verdadeiro nome: Kevin Fowler.

Recorde-se que a onda de acusações contra Kevin Spacey começou quando, em novembro de 2017, o também ator Kevin Rapp o acusou de ter feito avanços sexuais indesejados. Desde então, cerca de 30 homens apresentaram denúncias contra o artista - só no Reino Unido, estão seis investigações a decorrer.