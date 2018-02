Uma Thurman publica vídeo do acidente sofrido em "Kill Bill"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:12 Facebook

Uma Thurman publicou nas redes sociais o vídeo do acidente de viação sofrido nas filmagens do filme "Kill Bill". O despiste causou-lhe lesões permanentes no pescoço e nos joelhos e afetou a relação com o realizador Quentin Tarantino.

Numa entrevista publicada no "The New York Times" no passado sábado, Uma Thurman acusou Quentin Tarantino de a ter colocado em perigo durante as filmagens de "Kill Bill", por tê-la obrigado a conduzir um carro que não oferecia condições de segurança. O realizador recuperou o vídeo, a pedido da atriz, que o publicou nas suas redes sociais.

O acidente aconteceu no México e Uma Thurman sofreu lesões irreversíveis no pescoço e nos joelhos. Na entrevista ao jornal norte-americano, a intérprete revela ter tido uma "discussão enorme" com o realizador.

Na descrição da filmagem, Thurman escreveu que as "circunstâncias do evento foram negligentes do ponto de vista criminal", embora não acredite que não tenham sido feitas com "maldade". A atriz, de 47 anos, acredita no arrependimento de Quentin Tarantino e enaltece a "coragem" do realizador por ter recuperado imagens que o "podem prejudicar".

Ainda assim, a protagonista de filmes como "Kill Bill" ou "Pulp Fiction" defende que o facto de o acidente ter sido escondido é "imperdoável" e acusa os produtores Lawrence Bender, E. Bennett Walsh, e Harvey Weinstein "de mentir e destruir provas".

Na mesma entrevista ao "The New York Times", Uma Thurman quebrou o silêncio sobre o assédio sexual de foi alvo por parte de Weinstein.