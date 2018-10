Usain Bolt estreia-se a marcar como futebolista e logo em dose dupla

JMF Hoje às 12:53 Facebook

Twitter

Usain Bolt, oito vezes campeão olímpico de atletismo, marcou esta sexta-feira os dois primeiros golos como futebolista. O agora jogador dos Central Coast Mariners foi titular pela primeira vez no conjunto australiano e bisou num jogo de preparação.

Estreia a titular e dois golos apontados. Dificilmente Usain Bolt poderia pedir melhor no primeiro jogo a atuar de início pelos Central Coast Mariners. O jamaicano alinhou durante 75 minutos num jogo de pré-época frente ao Macarthur South West United e contribuiu para a vitória da sua equipa por 4-0.

O primeiro golo foi apontado num forte remate de pé esquerdo, aos 57 minutos.

O segundo aconteceu pouco tempo depois, aos 68, depois de um desentendimento da defesa adversária.

Bolt, de 32 anos, está desde agosto a cumprir um período de testes com o clube australiano e tem como objetivo assinar um contrato profissional. Antes do jogo, o ex-velocista tinha admitido que este amigável de preparação seria a última grande oportunidade para convencer os responsáveis dos Mariners a ficar no plantel.

A decisão quanto à continuidade ou não de Usain Bolt na equipa deverá ser tomada nos próximos dias, uma vez que o campeonato australiano arranca na próxima semana.