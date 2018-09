Val Kilmer sobre cancro na garganta: "A minha língua ainda está inchada"

AFS 08 Junho 2018 às 16:51 Facebook

Twitter

Um ano depois de ter negado o facto de estar a lutar contra um cancro, Val Kilmer ainda está em tratamentos contra a doença. As declarações foram feitas pelo próprio num fórum do site "Reddit".

Em 2016, Michael Douglas afirmou que o colega Val Kilmer estava a lutar contra um cancro na garganta. "Ele está a lutar contra o mesmo problema do que eu. As coisas não estão muito boas", disse na altura o marido de Catherine Zeta-Jones.

O artista negou essas afirmações até dezembro do ano passado, quando admitiu ter travado uma batalha contra a doença em entrevista ao "The Hollywood Reporter". Esta quarta-feira, durante uma conversa com os fãs no site "Reddit", o ator, de 58 anos, recordou essa época.

"Provavelmente, [Michael Douglas] estava a tentar ajudar-me, porque a imprensa deve ter perguntado onde eu estive nesses dias. Estava a tratar o cancro", afirmou. "A minha língua ainda está inchada, embora esteja a fazer tratamento o tempo todo. Não pareço normal", acrescentou.

Kilmer já dava sinais de estar com problemas em 2015, quando foi hospitalizado depois de ter sangrado da garganta. Quatro meses depois, foi visto com um tubo de traqueotomia na garganta.