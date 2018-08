Vanessa Martins esclarece dúvidas sobre estado da relação com Marco Costa

AFS Hoje às 17:16 Facebook

Depois de anunciarem a sua separação, no fim de julho, Vanessa Martins e Marco Costa têm sido tema de assunto na imprensa e nas redes sociais. A atriz voltou a esclarecer o estado da relação que mantém com o pasteleiro.

Vanessa Martins já tinha confirmado que o casal não está a pensar em avançar com o divórcio apesar de estarem separados. Os internautas têm colocado diversas questões sobre o futuro do casamento entre a influenciadora digital e Marco costa.

O Instagram é uma das principais forma de interação com os fãs e foi através desta plataforma que a atriz, de 32 anos, decidiu esclarecer algumas dessas dúvidas. Entre as respostas publicadas no Instastories, ferramenta da referida rede social, destaque para a pergunta de um seguidor que questionava o facto de Marco Costa passar tanto tempo na casa de ambos, em Sintra.

"Nós não vivemos juntos. Mas o Marco frequenta a casa sempre que quiser, temos um filho em comum", ripostou Vanessa Martins, este domingo, referindo-se a Sadik, o cão que os dois adotaram.