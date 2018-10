Dúlio Silva Hoje às 10:14 Facebook

O radialista Vasco Palmeirim casou-se, este fim de semana, com Bárbara Magalhães. A cerimónia religiosa foi testemunhada por vários profissionais da Rádio Comercial.

Nuno Markl, Pedro Ribeiro, Vera Fernandes, Joana Azevedo e Rita Rugeroni foram alguns dos colegas de Vasco Palmeirim que marcaram presença, no sábado, na cerimónia que oficializou a sua relação.

O casamento foi confirmado pelo também apresentador de televisão, no domingo, com a partilha de uma fotografia do enlace no seu perfil de Instagram. "Aconteceu isto. Agora vou ali e já volto", legendou o parceiro de Catarina Furtado na condução do concurso de talentos "The Voice Portugal" (RTP1).

Bárbara Magalhães, de 36 anos, é natural de Braga e trabalha no departamento comercial da produtora de televisão Shine Iberia Portugal. Mantém uma relação com Vasco Palmeirim, de 39, desde meados de 2013.

Em dezembro de 2015, o casal viu nascer o primeiro fruto desta união, Tomás.