Vencedora da Eurovisão acusada de se apropriar da cultura japonesa

João Manuel Farinha 14 Maio 2018 às 11:36 Facebook

Twitter

Netta Barzilai, representante de Israel e vencedora da Eurovisão, foi acusada de usar a cultura japonesa como um adereço durante a sua atuação e criticada pelo discurso de apelo à diversidade.

A cantora israelita é uma admiradora confessa da cultura japonesa e demonstrou isso mesmo durante a atuação em Lisboa. O quimono, o penteado, os gatos da sorte em palco e as referências ao universo Pokémon são as influências orientais que mais saltaram à vista dos espectadores da Eurovisão, que acusam Netta de apropriação cultural.

"Posso perguntar se alguém já comentou a chocante apropriação da cultura japonesa que está a acontecer na música da Netta?", questionou uma utilizadora do Twitter.

Na mesma rede social, Netta foi criticada pelo discurso de vitória, no qual agradeceu aos votantes por "escolherem diferente" e por "celebrarem a diversidade". "Netta: 'Celebrarem a diversidade' - sabes que apropriação cultural não é diversidade, certo?", pode ler-se no "tweet" de um telespetador do certame.

Por outro lado, houve quem saísse em defesa da intérprete do tema "Toy" e referisse que "apropriação cultural" está a ser confundida com "admiração cultural". Houve ainda quem explicasse em que consiste a apropriação de uma cultura.

"Apropriação ocorre quando uma cultura dominante adota traços de uma cultura minoritária. Não considero que a cultura israelita seja dominante perante a cultura japonesa ou vice versa."