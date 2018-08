Vestido de noiva de Meghan Markle terá custado 110 mil euros

Nuno Azinheira 05 Maio 2018 às 12:26 Facebook

Meghan Markle já escolheu o vestido vai utilizar no seu casamento com o Príncipe Harry. A informação foi avançada, esta sexta-feira, pela imprensa britânica.

A menos de um mês do casamento real, sabe-se agora que a atriz norte-americana optou por um traje que custa cerca de 135 mil dólares (aproximadamente 112 mil euros), da autoria da marca britânica Ralph & Russo.

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", diversas fontes ligadas à família real e à indústria da moda revelaram ainda que o encargo financeiro de um dos dois vestidos que Meghan vai utilizar na cerimónia ficou à responsabilidade da família real.

Esta não é a primeira vez que a companhia, gerida por Tamara Ralph e Michel Russo, e a artista, de 36 anos, trabalham juntos. Em dezembro, foram estes dois estilistas que cuidaram do seu guarda-roupa para a sessão fotográfica oficial do seu noivado com o neto da rainha Isabel II.

O matrimónio real entre Meghan Markle e o Príncipe Harry vai decorrer no dia 19 de maio, no Castelo de Windsor, na Capela de St. George. Ao todo, foram enviados 600 convites.