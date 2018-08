Victor Lindelöf casou-se no fim de semana

Dúlio Silva 29 Maio 2018 às 11:15 Facebook

Twitter

O jogador de futebol Victor Lindelöf casou-se, este fim de semana, com a "influencer" Maja Nilsson. Por causa do enlace, o sueco só agora se juntou aos compatriotas para a preparação do Mundial 2018.

O recém-casal partilhou esta segunda-feira nas redes sociais as primeiras fotografias captadas no dia em que trocaram juras de amor eterno. A cerimónia decorreu, este fim semana, no país que viu nascer Lindelöf e Nilsson, ambos de 23 anos.

"Tenho desejado ser tua mulher desde a primeira vez em que te conheci", escreveu a "blogger" e estudante de marketing na legenda da fotografia. Já o ex-jogador do Benfica, que atualmente defende a camisola do clube inglês Manchester United, teceu elogios à sueca: "Olhem para ela. A minha linda, linda mulher."

O noivo escolheu como padrinho de casamento o também futebolista sueco John Guidetti, jogador do Real Club Celta de Vigo que foi emprestado, em janeiro deste ano, ao Deportivo Alavés.

Já casado, só agora Victor Lindelöf se juntou à seleção da Suécia para a preparação do Mundial 2018, que este ano se realiza na Rússia.