Victoria Beckham de muletas. Ex-Spice sofre fratura por stress

Nuno Azinheira Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Depois de brilhar na Semana da Moda de Nova Iorque, sempre elegante e em cima de saltos altos, Victoria Beckham está agora a pagar pelo esforço feito. A cantora sofreu uma fatura por stress.

Foi a própria ex-Spice que partilhou com os seus seguidores uma fotografia sua em que surge a descer umas escadas apoiada em muletas.

"Obrigada por todas as mensagens. Uma pequena fratura de stress, agora só me resta descansar", escreve a mulher de David Beckham.

As fraturas por stress foram durante muitos anos lesões apontadas a desportistas de alta competição e a militares, mas há muito que a comunidade médica vem alertando todos aqueles que praticam atividade física intensa e também as mulheres, por causa do seu calçado apertado.

Uma dor aguda na zona fraturada, mesmo quando não está a fazer qualquer atividade física, é um dos sintomas da fratura por stress, que revela ainda inchaço e grande sensibilidade à dor na zona afetada.

Em condições normais a fratura por stress não requer intervenção cirúrgica (só em caso de maior gravidade e dificuldade na consolidação do osso), mas obriga a descanso absoluto por um período mínimo de quatro semanas e que pode ir até aos três meses de inatividade.

Razão tem Victoria Bekham para usar na publicação de Instagram a hastag "não é o ideal". Mas não há nada a fazer...