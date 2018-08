Victoria Beckham é mãe babada com o talento musical do filho

Nuno Azinheira 01 Maio 2018 às 11:09 Facebook

A família Beckham foi abençoada com talento. David Beckham para o futebol e Victoria Beckham para a música. Então e os filhos? Irão seguir as pisadas do pai ou da mãe?

Se até agora nem o filho mais velho, Brooklyn, nem Romeo, o filho mais novo, aparentam seguir as pisadas dos pais, o mesmo não se pode dizer do filho do meio, Cruz. Aos 13 anos, o jovem já revela grande interesse pela música.

Victoria Beckham ficou conhecida por ser membro da banda Spice Girls e o seu filho Cruz parece ter herdado o seu talento para a música. Esta segunda-feira, através do Instagram, a modelo partilhou um vídeo do filho a cantar.

Na legenda da publicação, é possível ver que a mulher de David Beckham mandou 'beijinhos' ao produtor musical Rodney Jerkins. Será que temos cantor?

O talento de Cruz no mundo da música não é desconhecido. Em 2016, o jovem lançou o seu primeiro single, "If Everyday Was Christmas", cujo videoclipe já conta com quase quatro milhões de visualizações no YouTube.