Victoria Beckham passou dois dias a chorar após declarações do marido

Depois de David Beckham ter dito, numa entrevista, que o seu casamento é "um trabalho difícil", Victoria Beckham terá passado dois dias "alagada em lágrimas". "Foi como uma bomba nuclear", revela fonte.

"Envergonhada" e "completamente devastada". É neste estado que se encontra Victoria Beckham depois de o seu marido se ter referido ao casamento de ambos como "um trabalho difícil", numa entrevista que concedeu ao programa de televisão australiano "The Sunday Project".

"Foi como se uma bomba nuclear tivesse explodido", começou por revelar uma fonte próxima da ex-Spice Girl ao jornal britânico "The Sun". "Ela não faz ideia do porquê de ele dizer coisas tão insensíveis e de a envergonhar publicamente desta forma. Ficou despedaçada e passou os dois dias seguintes a chorar."

Segundo a mesma fonte, Victoria ficou de tal forma afetada que, dias depois das polémicas declarações, terá decidido ingressar numa clínica alemã especializada na gestão de stresse e das emoções. No entanto, um representante do casal já veio negar essas alegações.

As "insensíveis" palavras de David Beckham parecem reforçar rumores - que já se ouvem há vários anos, mas com especial intensidade nos últimos meses - de que o casamento de quase duas décadas do ex-futebolista e da "designer" está por um fio. Não obstante, ambos têm feito questão de desmentir publicamente, em várias ocasiões, tal instabilidade no matrimónio.

David e Victoria Beckham celebraram este verão o seu 19.º aniversário de casamento. Juntos têm quatro filhos: Harper, de sete anos; Cruz, de 13; Romeo, de 16; e Brooklyn, de 19.