Victoria Beckham posa com os quatro filhos na capa da "Vogue"

A mais recente edição da "Vogue" britânica conta com Victoria Beckham, os seus quatro filhos e o cão Olive na capa. David Beckham está apenas presente num retrato de família no interior.

"Os Beckham falam de família, fama e moda". É este o chamariz da edição de outubro da "Vogue" britânica. Na capa, encontramos Victoria Beckham abraçada aos seus quatro filhos - Harper, de sete anos, Cruz, de 13, Romeo, de 16, e Brooklyn, de 19 - e ainda, como não poderia deixar de ser, o cão da família, Olive.

Chama à atenção o facto de David Beckham estar ausente da capa - o que não ajuda aos rumores de separação que se têm ouvido nos últimos tempos -, no entanto encontramo-lo no interior num retrato de família bastante divertido.

Nem a propósito, a ex-Spice Girl aproveita a conversa com a revista britânica para falar sobre esses mesmos rumores. "As pessoas andam a inventar coisas sobre a nossa relação há 20 anos. Mas estas coisas têm um efeito maior nas pessoas que estão à nossa volta, e isso é injusto", explica a "designer" de 44 anos, assegurando que tanto ela como David já se habituaram a "ignorar o absurdo".

No final de contas, tem tudo a ver com "união de família" - algo que transparece (e bem) nas fotografias capturadas pela "Vogue". "Somos muito mais fortes, nós os seis, do que seríamos se estivéssemos sozinhos. Respeitamos esse laço familiar e essa é a chave", remata Victoria Beckham.