Victoria Beckham procura refúgio em hotel de luxo para salvar casamento

Depois de David Beckham ter confessado que o seu casamento "é um trabalho difícil", a mulher, Victoria, decidiu tirar uns dias de descanso num hotel de luxo com spa na região de Baden-Baden, na Alemanha.

As palavras do antigo jogador de futebol sobre a união com Victoria Beckham caíram que nem uma bomba para a ex-integrante das "Spice Girls". "Envergonhada" e "devastada", como frisou uma fonte próxima da cantora ao jornal "The Sun", esta decidiu rumar até Baden-Baden, no sudoeste da Alemanha, para recuperar energias.

Embora numa fase inicial um representante do casal tenha desmentido o retiro de Victoria, a mulher de David Beckham acabou por admitir, ela própria, essa decisão, ao publicar uma fotografia na qual revela a "experiência incrível" que está a viver num conhecido spa localizado naquela cidade alemã.

No Brenners Park-Hotel, o destaque vai para os serviços de spa com diversas terapias de bem-estar físico e emocional, com apoio de uma equipa médica "de topo", segundo as informações do hotel.

Casados desde 1999, David e Victoria Beckham são pais de quatro filhos: Harper, de sete anos, Cruz, de 13, Romeo, de 16, e Brooklyn, de 19.