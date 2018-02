Vídeo de sexo de Blac Chyna vai parar à Internet

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:01 Facebook

Um vídeo da ex-companheira de Rob Kardashian, Blac Chyna, a fazer sexo oral a um homem, foi publicado nas redes sociais. O momento foi captado pelo telemóvel da própria, que já apresentou queixa.

Blac Chyna volta a estar no centro de uma polémica de cariz sexual. Segundo o site TMZ, o vídeo foi captado por um homem chamado Mechie, antigo namorado de Chyna. A mesma publicação chegou à fala com representantes do interveniente, que se mostra desagradado com a divulgação do vídeo, embora admita ter filmado o momento com o telemóvel de Blac Chyna.

Os advogados da ex-namorada do irmão de Kim Kardashian já reagiram e dizem tratar-se de um crime. Em declarações ao TMZ, Walter Mosley fala numa "questão criminal", enquanto Lisa Bloom, também ela representante de Blac Chyna, se insurgiu através das redes sociais.

"Pornografia de vingança - publicar imagens explícitas sem o consentimento de alguém nessas imagens - é crime e uma forma de abuso doméstico. (...) Raparigas já se mataram por causa de pornografia de vingança. Não é uma brincadeira", escreveu no Twitter. O vídeo de um minuto e 23 segundos também foi publicado no Twitter, por um anónimo, na manhã de segunda-feira.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Blac Chyna vê conteúdos íntimos irem parar à Internet. No verão de 2017, Rob Kardashian, com quem tem uma filha, publicou várias imagens intimas da ex-namorada como vingança, alegando ter recebido uma fotografia de Chyna com outro homem. O homem era Mechie, o mesmo que aparece no novo vídeo e de quem Chyna estará separada desde agosto.