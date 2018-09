João Manuel Farinha Hoje às 14:49 Facebook

Um vídeo, que remonta a 2011 e que foi divulgado agora, mostra um encontro entre Harvey Weinstein e a empresária Melissa Thompson durante uma reunião. Thompson alega que, horas depois, foi violada pelo produtor de cinema.

Este é mais um de tantos escândalos em que Harvey Weinstein está envolvido, mas também um dos mais flagrantes. Um vídeo, a que o canal britânico Sky News teve acesso, mostra o produtor cinematográfico num jogo de sedução com a empresária Melissa Thompson durante uma reunião de trabalho.

A empresária do ramo tecnológico reuniu com o profissional de cinema num dos gabinetes da The Weinstein Company, empresa de que era coproprietário, com o intuito de lhe apresentar alguns serviços da sua empresa. O encontro foi gravado, pois tal fazia parte da demonstração que a empresária tinha preparado. No início da reunião, Weinstein começa por perguntar se pode "namorar" com ela, ao que Melissa responde: "Hmmm... veremos, um pouco." Com base na resposta que obteve, o produtor diz que não o vai fazer mas não é isso que vídeo mostra.

Ao longo do encontro é possível ver e ouvir Harvey Weinstein proferir frases como "és uma brasa", a passar a mão pelo braço e por dentro do vestido da empresária e a dirigir-lhe perguntas incómodas: "Posso ter um pouco de ti? Dá-me um pouco de ti"; "O que fazes mais logo? Podíamos encontrar-nos e tomar uma bebida."

Pensado que iria fechar o negócio, Melissa aceita encontrar-se com o potencial cliente num hotel nesse mesmo dia. A ideia de continuar a reunião num local público e com pessoas em seu redor agradou-lhe. Chegada ao local do encontro, Weinstein pede à empresária que a acompanhe e esta presume que se dirigem para uma sala de reuniões. À "Sky News", Melissa garante que foi levada para um quarto e violada.

Os advogados de Harvey Weinstein, já acusado de assédio e abuso sexual por parte de quase uma centena de mulheres, reclamam a inocência do seu constituinte e alegam que o vídeo foi retirado do contexto. Os responsáveis pela defesa do produtor de cinema dizem também que a denúncia Melissa Thompson foi motivada por dinheiro.