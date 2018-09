Vin Diesel recorda Paul Walker e emociona fãs

João Manuel Farinha Hoje às 09:58 Facebook

Se fosse vivo, Paul Walker faria 45 anos na última quarta-feira. Vin Diesel não esqueceu o aniversário do amigo e colega e recordou-o ao publicar uma fotografia nas redes sociais.

"Cinco anos desde que celebrámos o teu último aniversário... não há um dia que passe... sempre." Foi assim que Vin Diesel lembrou Paul Walker, com quem protagonizou a saga "Velocidade Furiosa" durante vários anos.

Falecido num acidente de viação em 2013, Walker é recorrentemente recordado pelo Vin Diesel, com quem tinha uma relação fraterna. A imagem, partilhada no Instagram, conta com mais de dois milhões de "likes" e recebeu milhares de comentários.

"Senti-me triste no dia em que soube da notícia e nem sequer o conhecia. Não imagino como te deves ter sentido", "irmãos para sempre" ou "espero que ele esteja sempre connosco" são apenas alguns dos exemplos.