Vince Vaughn foi detido pela polícia da Califórnia

Vince Vaughn foi apanhado pela polícia da Califórnia a conduzir com uma taxa de alcoolemia superior à permitida. O ator acabou por ser detido.

O intérprete de filmes como "Zoolander" e de séries como "True Detective" foi apanhado, na madrugada deste domingo, a conduzir junto a Manhattan Beach com uma taxa de alcoolemia superior à permitida. Vince Vaughn acabou por ser detido, avança o TMZ.

O mesmo site garante que o ator norte-americano, de 48 anos, ia acompanhado.

Esta não é a primeira que Vaughn tem problemas com as autoridades. Em 1998, envolveu-se, juntamente com o também ator Steve Buscemi e o argumentista Scott Rosenberg numa luta num bar e acabaram todos por ser presos.