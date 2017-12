Ana Filipe Silveira Hoje às 09:28 Facebook

Uma petição "online", já assinada por 20 mil pessoas, pede para que Matt Damon seja excluído do elenco do filme "Ocean's 8", cuja estreia acontecerá em 2018. A justificação: as declarações recentes do ator sobre os casos de assédio sexual que abalam Hollywood.

"Acho fantástico que as mulheres sintam força para contar as suas histórias e isso é muito necessário, mas há uma diferença entre apalpar o rabo e abusar ou ser pedófilo, certo? Ambos os comportamentos precisam ser confrontados e erradicados, sem dúvida. Mas não devem ser postos no mesmo saco". A opinião de Matt Damon, expressa em entrevista ao site ABC News há cerca de uma semana, levantou críticas, incluindo das atrizes Alyssa Milano e Minnie Driver.

Agora, um documento publicado "online" vai mais longe e pede que o ator seja expulso do elenco de "Ocean's 8", a versão feminina de "Ocean's Eleven". "A inclusão de Damon no filme trivializa a natureza séria das acusações contra abusadores sexuais como Harvey Weinstein e é uma mostra de grande desrespeito para com as mulheres que tiveram coragem para fazer as denúncias", explica a petição, já assinada por 20 mil pessoas e dirigida aos produtores do filme, George Clooney e Steven Soderbergh.

A Warner Bros. divulgou no início da semana passada o primeiro "trailer" do filme, protagonizado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling e Awkwafina. A estreia acontecerá em junho de 2018.

Matt Damon volta a vestir a pele de Linus, a mesma personagem que interpretou em "Ocean's Eleven - Façam as Vossas Apostas" (2001), Ocean's 12 (2004) e Ocean's Thirteen (2007).