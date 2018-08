Vírus obriga Shakira a cancelar concerto em Los Angeles

Carolina Morais Hoje às 11:37 Facebook

A cantora colombiana Shakira publicou um texto no Instagram a explicar que acordou doente com um vírus e que, na noite de quarta-feira, não poderia atuar em Los Angeles, depois de o ter feito na terça-feira. "Obrigada por compreenderem e por serem os melhores fãs que um artista pode ter."

Depois de um primeiro concerto vibrante na noite de terça-feira, Shakira viu-se forçada a cancelar a segunda noite de espetáculo em Los Angeles. E fê-lo através do Instagram.

"Los Angeles, muito obrigada por uma das noites mais inesquecíveis da digressão. Foram uma plateia incrível. Eu estava tão entusiasmada para cantar e dançar com vocês a noite toda. No entanto, depois do espetáculo comecei a sentir-me doente e acordei esta manhã com um vírus que me deitou abaixo. Lamento imenso não poder atuar esta noite", começou por explicar a mulher de Gerard Piqué.

O concerto foi remarcado para a próxima segunda-feira, 3 de setembro. "Espero ansiosamente para celebrar com todos vocês. Os meus médicos também me asseguraram que devo estar recuperada o suficiente para atuar em Anaheim na sexta-feira, 31 de agosto. Obrigada por compreenderem e por serem os melhores fãs que um artista pode ter", terminou Shakira.