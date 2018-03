Visita ao zoo arranca sorrisos à família de Kim Kardashian

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Os West, a família de Kim Kardashian, aproveitaram o tempo livre para ir ao zoo. Numa das fotografias publicadas pela "socialite", que fez questão de partilhar os melhores momentos da visita, o marido até surge com um (raro) sorriso.

Nesta quinta-feira, Kim Kardashian e Kanye West aproveitaram o dia de primavera para fazer um passeio em família. Na companhia dos filhos mais velhos, o casal viajou até à Califórnia para visitar o jardim zoológico de San Diego.

A "socialite" não deixou de partilhar o momento com os fãs, recorrendo ao Insta Story, ferramenta do Instagram, para mostrar alguns dos registos fotográficos captados durante a visita.

Nas imagens pode-se ver North, de quatro anos, que não esconde o entusiasmo ao conhecer os animais do zoo. Ao lado dos elefantes e dos hipopótamos, a menina surge radiante. Numa outra fotografia, junto da mãe, admira ainda os pinguins.

Quem também se mostrou rendido à visita foi o marido da empresária. Na companhia do filho Saint, de dois anos, o "rapper" aparece com um grande sorriso estampado no rosto, algo raro de acontecer nas suas fotografias.

Sendo esta uma tradição habitual para a família de Kim Kardashian, só faltou a filha mais nova do casal, a pequena Chicago, que nasceu no dia 15 de janeiro.