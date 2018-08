Visual de Cláudia Pascoal na Eurovisão está acima dos 10 mil euros

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 12 Maio 2018 às 09:29 Facebook

Fã confessa da Eurovisão, a estilista Inês Torcato admitiu ao JN que, nesta altura da competição, já costuma conhecer todos os temas a concurso. Este ano, porém, não é bem assim. E o motivo para tal não podia ser melhor: a "designer" foi a escolhida para assinar os visuais de Cláudia Pascoal e Isaura no maior espetáculo de música europeu.

"É a primeira vez que estou a fazer algo propositadamente para um evento", conta a portuense ao JN, visivelmente entusiasmada. A jovem de 28 anos soube que tinha sido a selecionada, entre vários nomes que enviaram as suas propostas para Miguel Veiga, "stylist" da dupla portuguesa, "cerca de uma semana" após o primeiro contacto.

"O Miguel mandou-me uma mensagem pelo WhatsApp a dizer que tinha sido a escolhida. Eu respondi com muitos [emojis de] corações", diz-nos, com o fascinante brilho no olhar e o sorriso rasgado que indicia a felicidade que vive neste momento.

Eu e a Cláudia não nos conhecíamos mas, por acaso, estudámos na mesma escola, a Soares dos Reis, no Porto

O compasso de espera foi curto e Inês logo se pôs em ação. Apenas com duas "instruções". "Disseram-me que a parte de cima da peça da Cláudia teria de ser preta por causa dos planos de câmara. A música é muito intimista e o fundo é escuro para se focar na expressão dela. Era importante que a roupa desaparecesse naquele momento, que as pessoas não se desconcentrassem com o vestido."

"A outra indicação, que para mim era óbvia, era a Isaura não usar vestido ou saia. Mas eu já sabia", relativiza a estilista, acrescentando que lhe deram total "liberdade criativa para interpretar a canção" à sua maneira.

Peça de Cláudia Pascoal tem sete tecidos

Se Inês Torcato tivesse de lançar um valor de venda do conjunto com que a intérprete de "O jardim" sobe ao palco da Altice Arena, "não conseguiria dizer com certeza". Na ordem dos dez mil euros? "Talvez por aí. Ou até um bocadinho mais. É um vestido muito complicado", esclarece ao nosso jornal, adiantando que este número está dependente (do tempo) da confeção e dos materiais.

Só a peça de Cláudia tem sete tecidos diferentes, "todos muitos finos, com várias camadas". "Tem musselinas pretas e azul-marinho. Tem uma musselina preta plissada, outra preta com um plissado muito fininho, que eu pus na horizontal, outra com um plissado que de um lado é preto e do outro azul e tem uma renda marinho", explica Inês.

E continua: "E a cauda tem três desses tecidos: uma musselina, um plissado preto grande e uma renda azul. Também tem camadas, para dar continuidade ao vestido" Torcato "não queria que a cauda parecesse uma coisa postiça que estava ali", mas sim "que parecesse uma continuação da peça".

E depois desta aventura, o que acontecerá à criação? Inês Torcato ainda não sabe, mas não esconde a vontade de a guardar: "Gostava de ficar com ela. E também queria muito ficar com as peças da Isaura".