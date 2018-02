Vítima de Polanski aceita pedido de desculpas de Tarantino

Nuno Azinheira Hoje às 14:47 Facebook

Samantha Geimer, vítima de violação de Roman Polanski em 1977, aceitou o pedido de desculpas de Quentin Tarantino. O realizador retratou-se de declarações antigas que fez há 15 anos.

A entrevista que Quentin Tarantino concedeu há 15 anos, a defender Polanski, continua a dar que falar. Dois dias depois de o realizador norte-americano ter pedido desculpas pelo que disse em 2003, pedindo a Samantha Geimer que o perdoasse, a vítima de Polanski aceitou o pedido.

Nessa altura, Tarantino colocou-se ao lado de Polanski. "Ele teve sexo com uma menor. Isso não é violação. Para mim, quando utilizamos a palavra violação, estamos a falar de um ato violento... É um dos crimes mais violentos do mundo", disse em entrevista a Howard Stern, corria o ano de 2003.

"Quinze anos depois, percebo o quanto estava errado. A senhora Geimer foi violada por Roman Polanski. Não tive em conta os seus sentimentos. Eu era ignorante e insensível. E, acima de tudo incorreto. Por isso, desculpe Samantha", afirmou esta semana o realizador norte-americano.

Declarações que convenceram a vítima, hoje com 54 anos. "Ele foi sincero no pedido de desculpas e eu disse-lhe que sentia que existiam pessoas que estão a utilizar o facto de eu ter sido violada para o atacar. Pessoas que não se importam com o que me aconteceu e fico ofendida com isso", afirmou.

Samantha Geimer diz-se, contudo, farta de toda a exposição que o caso lhe trouxe. "Estou cansada. Eu sei o que se passou. Não preciso de mais gente a dar a sua opinião sobre o caso de uma rapariga, de 13 anos, que foi violada", disse Geimer, esta quarta-feira ao The New York Daily News.

O caso remonta a 1977, quando Polanski foi acusado de drogar e violar uma rapariga de 13 anos. O realizador francês acabou por declarar-se culpado mas fugiu para França antes da leitura da sentença.