Vítor Baía e Andreia Santos felizes com o filho recém-nascido

Dois dias depois de ter nascido, o primeiro filho em comum de Vítor Baía e Andreia Santos já está em casa. A saída do Centro Materno Infantil do Norte, no Porto, foi mostrada pelo ex-futebolista nas redes sociais.

"Felizes a caminho de casa!" Assim se diziam sentir o ex-guarda-redes do F. C. Porto e a nutricionista no momento em que deixavam a maternidade, 48 horas depois de Andreia Santos ter dado à luz Rodrigo.

A saída do Centro Materno Infantil do Norte foi registada pelo casal com uma fotografia partilhada na rede social Instagram. Os sorrisos, irradiando felicidade, são notórios nos rostos de Vítor e Andreia.

Rodrigo é o primeiro fruto desta relação. Nasceu na terça-feira, 11 de setembro, dia em se completaram três décadas da estreia do ex-futebolista com a camisola da equipa principal do clube dos dragões. Tinha 18 anos e o adversário era o Vitória de Guimarães. "O destino tem destas coincidências felizes...", sublinhou Baía.

Este é o quarto filho de Vítor, o primeiro de Andreia. O ex-internacional português, de 48 anos, já é pai de Diogo e Beatriz, de 25 e 21, frutos do anterior casamento com Alexandra Almeida, e de Afonso, de 11, da relação com Elisabete Carvalho.