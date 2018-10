Vítor Baía: Pai babado saboreia "as coisas simples da vida"

NA Hoje às 16:26 Facebook

Vítor Baia mostrou-se feliz com o momento que está a viver depois do nascimento do seu filho, Rodrigo. Perante os fãs, o ex-futebolista deu nas vistas como um "pai babado".

O antigo guarda-redes, que brilhou em Portugal ao serviço do F. C. Porto, encontra-se a viver uma fase feliz com a chegada de Rodrigo, o primeiro fruto do seu relacionamento de sete anos com a nutricionista Andreia Santos.

No dia em que o rebento assinala um mês de vida, Vítor Baía divulgou no seu perfil de Instagram uma fotografia na qual aparece abraçado a Rodrigo. "A saborear as coisas simples da vida", pode ler-se na legenda da publicação.

O antigo internacional português é pai ainda de três filhos: Diogo, de 25, e Beatriz, de 21 anos, que resultaram do seu casamento com Alexandra Almeida, e Afonso, de 11, fruto da sua relação com Elisabete Carvalho.