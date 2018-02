Viúva de Kurt Cobain recorda o músico no dia do seu aniversário

Hoje às 18:07 Facebook

Courtney Love, a última mulher a estar ao lado de Kurt Cobain, deixou nas redes sociais uma mensagem de aniversário ao músico. O vocalista dos Nirvana morreu há 22 anos.

Se o artista estivesse vivo celebraria esta terça-feira 51 anos. Quem não se esqueceu da data foi Courtney Love, que partilhou no Instagram uma fotografia dos dois.

"Parabéns querido! Meu Deus, sinto tanto a tua falta", escreveu a compositora e cantora, de 53 anos.

Recorde-se que Courtney Love casou-se com o vocalista dos Nirvana em 1992, e pouco tempo depois nasceu a sua filha Frances Bean Cobain, hoje com 25 anos.

No dia 5 de abril de 1994, Kurt Cobain foi encontrado morto na sua casa em Seattle, Washington. No relatório divulgado pela polícia local, o músico tinha um ferimento na cabeça compatível com o calibre da espingarda que foi encontrada ao lado do corpo e uma nota de suicídio.