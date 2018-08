Viviana Ross revoltada com Orlando Bloom após noite em hotel

Ana Filipe Silveira 17 Maio 2018 às 14:39 Facebook

Viviana Ross está revoltada com Orlando Bloom. A modelo irlandesa que foi despedida do hotel onde trabalhava no ano passado, depois se ser apanhada nua na mesma cama onde o ator esteve hospedado, diz que perdeu a credibilidade desde o incidente.

A antiga empregada do Chiltern Firehouse, um luxuoso hotel situado em Londres, Inglaterra, revelou em entrevista ao "The Sun" que contrariamente ao que tinha sido noticiado na altura, Orlando Bloom nunca saiu em sua defesa.

"Ele cortou todo o contacto. Não houve consequências para ele, tudo o que aconteceu apenas ajudou a construir a sua imagem. Por isso é que é tão errado", lamentou.

O caso ocorreu em maio do ano passado. Segundo noticiou o "Daily Mail", o ator de 41 anos estava na capital londrina para promover o novo filme da saga "Pirata das Caraíbas", quando conheceu Viviana, agora com 22 anos, no hotel onde estava hospedado.

A empregada deslocou-se até ao quarto do ator, depois do horário de trabalho, e os dois acabaram por se envolver durante a noite. Na manhã seguinte, Viviana foi encontrada pelo chefe na cama de Orlando Bloom, e despedida por confraternizar com um cliente.

Apesar de na altura uma fonte próxima da modelo ter garantido ao "The Sun" que ela não estava arrependida, porque teve "uma noite de sexo incrível", Viviana garantiu agora que o incidente teve ainda mais consequências na sua vida profissional.

"Perdi a minha credibilidade com vários designers e agências... esta história estragou tudo o que já tinha conseguido. É muito injusto e deixa-me muito zangada", confessou Viviana Ross ao jornal inglês.