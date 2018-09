Westlife estão de regresso com single composto por Ed Sheeran

João Manuel Farinha Hoje às 10:41 Facebook

Depois de vários rumores, a banda irlandesa Westlife vai mesmo renascer para gáudio dos muitos fãs que reúne não só no Reino Unido, mas também no resto do mundo. O novo single do grupo musical terá a assinatura de Ed Sheeran.

No ano em que comemoram o 20.º aniversário do seu nascimento, os Westlife estão mesmo de regresso. Segundo apurou o "Mail Online" junto de fonte próxima do grupo, o contrato está "assinado, selado" e definitivamente "entregue".

O ponto final nas especulações que apontavam para um possível regresso da banda deve-se, em parte, à colaboração de Ed Sheeran. O cantor britânico, de 27 anos, e que tem concerto agendado no Estádio da Luz, em Lisboa, para o próximo dia 1 de junho, é o grande responsável pela composição do novo single dos Westlife.

"Eles estavam desesperados para conseguir colocar o Ed a bordo", relatou outra fonte ao jornal "The Sun". "Ter o Ed envolvido é um grande golpe. Eles acham que ele lhes poderá dar uma certa vantagem contemporânea para o seu regresso. Já gravaram a música e estão satisfeitos com os resultados. Vai ser enorme".

Fora do baralho está Brian McFadden, que em 2004 se despediu dos restantes parceiros de banda. Ainda assim, Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily e Shane Filan prometem voltar a encher os corações dos fãs com as suas baladas pop.