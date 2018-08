Whitney Houston terá sido abusada sexualmente em criança pela prima

Nuno Azinheira 17 Maio 2018 às 17:22 Facebook

O escocês Kevin Macdonald realizou um documentário sobre a vida de Whitney Houston e que conta com testemunhos da família e amigos da cantora, bem como imagens inéditas da artista norte-americana.

No documentário, que foi apresentado esta quarta-feira no Festival de Cinema de Cannes, foi possível entender que a cantora terá sido vítima de abuso sexual, quando era criança, por parte de uma familiar.

Em declarações ao site Deadline, Kevin Macdonald afirmou que começou por "suspeitar que podia haver algum tipo de abuso" na vida de Whitney Houston.

"Tinha a sensação de que havia algo de errado com ela. Havia algo impedindo Whitney de expressar o seu verdadeiro eu. Ela sentia-se desconfortável em quase todas as entrevistas que dava", disse o realizador do documentário.

"Foi uma intuição minha. Depois, alguém mencionou isso fora das gravações. Não iriam falar sobre isso diante das câmaras, mas disseram que Whitney terá dito que havia acontecido alguma coisa", explicou.

O realizador entrevistou o irmão da cantora, Gary Garland-Houston, que confirmou que, tal como ele, a artista teria sido abusada sexualmente por um membro da família.

Dee Dee Warwick, é o nome da suspeita. Irmã de Dionne Warwick, a prima de Whitney Houston terá abusado sexualmente da cantora e do antigo jogador de basquetebol.

As declarações foram feitas não só por Gary, como também pela ex-assistente da cantora norte-americana, Mary Jones, que afirma que Whitney terá dito várias vezes ter sido "molestada quando era criança".

Aos 48 anos, Whitney Houston foi encontrada morta em 2012, depois de se ter suicidado numa banheira de um quarto de hotel em Los Angeles. O documentário sobre a vida da cantora tem estreia nos cinemas marcada para o dia 6 de julho.