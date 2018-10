Will Smith lança desafio no Instagram

Carolina Morais Hoje às 11:32 Facebook

Depois de ver um pai com a filha às "cavalitas" num hipermercado, Will Smith fez o mesmo com o seu filho de 20 anos, Jayden, e lançou o desafio no Instagram.

#PiggyBackChallenge. É este o nome do mais recente desafio viral do Instagram, impulsionado por Will Smith. O ator de 50 anos passa a explicar como tudo começou.

"Vi um pai numa loja Target com a sua filha nos ombros... Fiquei com inveja", escreveu, junto de uma fotografia sua ao lado desse mesmo pai e... com o filho Jayden Smith, de 20 anos, também nos ombros. "Pais que estejam por aí... Estão prontos para o #PiggyBackChallenge?"

A verdade é que o desafio pegou. Will Smith até partilhou algumas das fotografias que tem recebido dos fãs. "Estou a adorar estas imagens! Alguns de vocês são demasiado crescidos para estar aí em cima", brincou.