Will Smith vai cantar no hino oficial do Mundial na Rússia

Will Smith vai cantar no hino oficial do Campeonato do Mundo de Futebol, que este ano se vai realizar na Rússia. A boa-nova sobre o ator foi confirmada pela imprensa internacional.

O ator norte-americano, de 49 anos, vai juntar-se aos cantores NickyJam e Era Istrefi, numa canção produzida por Diplo. A primeira performance musical deste trio de artistas está marcada para a final da competição, no dia 15 de julho.

A notícia foi confirmada e publicada esta segunda-feira pela revista "Billboard". A mesma publicação adiantou que a data de lançamento do tema está aprazada para esta sexta-feira.

Segundo o agente do artista de "X", Juan Diego Medina, revelou numa entrevista à rádio W, Nicky Jam e Will Smith estiveram em Budapeste a tratar dos últimos detalhes antes de divulgarem a música.

Já no seu perfil de Instagram, o marido de Jada Pinkett Smith publicou, esta terça-feira, uma fotografia ao lado do artista porto-riquenho para deixar claro aos seus mais de 15 milhões de seguidores que estão a trabalhar juntos nesta nova composição.

Até ao momento, não foi desvendada o nome da música que vai suceder a hinos como "We Are One" (2014), de Claudia Leitte, Pitbull e Jennifer Lopez, e "Waka Waka" (2010), de Shakira.

Esta situação não é nenhuma estreia para o ator de "BadBoys", que tem a sua carreira musical em "stand-by" desde 2005, altura em que lançou o seu álbum "Lost and Found". Como cantor, Will Smith começou a dar nas vistas com o single "Gettin' jiggy wit it".