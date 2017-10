William, Kate e Harry doam dois milhões em prol da saúde mental

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:31 Facebook

Responsáveis pela campanha Heads Together, os duques de Cambridge, William e Kate, e o príncipe Harry vão investir dois milhões de libras em tecnologia para ajudar a melhorar a saúde mental dos britânicos.

O projeto Heads Together foi criado pelos três membros da família real, em 2016, com o objetivo de "acabar com estigma que existe em volta da saúde mental". O próximo passo traduz-se num investimento de dois milhões de libras, qualquer coisa como 2,2 milhões de euros, em tecnologia para que a população consiga procurar ajuda e informação mais facilmente.

O anuncio foi feito em Londres, aquando da divulgação dos resultados da campanha. A grande missão do projeto passa por colocar as pessoas a falar sobre os seus problemas e o príncipe William explicou o porquê deste investimento em tecnologia e no digital: "De alguma forma, temos de atrair as pessoas no seu dia-a-dia e dar-lhes a ajuda que precisam", adianta o jornal "Mirror".

A nova fase do projeto Heads Together deverá estar a funcionar a partir de janeiro.