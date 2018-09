Xuxa despede-se de fã que morreu à sua espera em aeroporto

Hoje às 17:54 Facebook

Um fã de Xuxa morreu, esta quarta-feira, enquanto esperava pela apresentadora brasileira no aeroporto internacional de Ezeiza, Argentina. A artista lamentou a sua morte nas redes sociais.

Herna Mondragon sentiu-se mal entre dezenas de fãs que se juntaram no local para acompanhar a chegada de Xuxa àquele país da América Latina. O homem, que sofria de problemas cardíacos, ainda foi levado para o hospital, mas acabou por morrer.

Quem não deixou passar em branco esta situação foi Xuxa, de 55 anos, que deixou, no seu perfil de Instagram, uma mensagem emotiva ao "fã e amigo que, agora, virou anjo". "Quando deixei de fazer o programa na Argentina fiquei vários dias com a 'carinha' dele na minha cabeça. Sempre que me via era uma emoção", começou por recordar a também cantora.

"Na chegada ao aeroporto, ele emocionou-se tanto que passou mal e, inacreditavelmente, foi-se. Era meu seguidor, fã e amigo, que, agora, virou anjo. Tenho o coração apertado por não poder fazer nada para tê-lo ao meu lado", lamentou.

A apresentadora viajou até à Argentina, onde fez muito sucesso no início da década de 1990, quando conduziu o programa de televisão infantil "El Show da Xuxa" ("O espetáculo da Xuxa"), para estar presente na abertura do primeiro espaço internacional da sua cadeia de estabelecimentos de tratamento estético.