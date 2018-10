Yannick Djaló homenageia irmã um mês depois de morrer atropelada

NA Hoje às 10:58 Facebook

Yannick Djaló regressou esta segunda-feira às redes sociais para homenagear a irmã, Açucena, que morreu há um mês, na Moita, vítima de um atropelamento.

"Trinta dias... Quero lembrar-me de ti sempre assim, Açu. Passe um mês ou mil anos, quero sorrir e contar as tuas patetices quando me lembrar de ti", começou por escrever o jogador na legenda de um vídeo no qual se pode ver a irmã a dançar junto de uma piscina.

"Mesmo que eu suspire e o meu coração se entristeça, quero lembrar-me de ti com essa tua alegria, minha Açu", escreveu ainda o futebolista, de 32 anos. Ao mesmo tempo, fez acompanhar o vídeo por hashtags como "rip", "amor de irmão" e "irmã filha".

Na madrugada do dia 15 de setembro, Açucena Djaló regressava com um outro irmão, João Ronaldo, e um grupo de amigos, das festas da Moita, quando foi atropelada por um automóvel, naquele que terá sido um atropelamento premeditado.

Ao que foi possível apurar na altura, o condutor ultrapassou uma barreira de segurança e dirigiu o carro contra um grupo de pessoas, no qual se encontrava a irmã de Djaló. O objetivo seria vingar-se de um grupo rival que o teria agredido momentos antes, embora nem Açucena nem as pessoas que a acompanhavam tivessem alguma coisa a ver com isso.