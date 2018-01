Ana Filipe Silveira Hoje às 15:51 Facebook

Elle Darby, youtuber britânica de 22 anos, ofereceu-se para fazer publicidade a um hotel em troca de estadia gratuita. A proposta não foi nada bem recebida pelo dono.

Tudo começou quando Elle Darby, youtuber e influenciadora inglesa, tentou negociar com um hotel irlandês, situado na cidade de Dublin. A jovem queria passar uns dias de férias com o namorado e decidiu fazer uma proposta ao proprietário: em troca de cinco dias de estadia sem pagar, ofereceu-se para falar bem do local nas redes sociais, partilhando um vídeo dedicado à divulgação do mesmo.

Darby, que conta com 90 mil seguidores no YouTube e mais de 76 mil no Instagram, não esperava que a sua atitude gerasse revolta. Paul Stenson, o dono do hotel em questão, respondeu publicamente à sugestão. "Querida influenciadora. Obrigada pela mensagem de procura de hospedagem gratuita em troca de publicidade. É preciso ter lata para enviar um email destes, mas não muito respeito próprio ou dignidade", começou por escrever. "Se eu te deixasse ficar aqui a dormir em troca de um vídeo, quem é que ia pagar às pessoas responsáveis por tratar do teu quarto?", questionou.

Apesar de não ter mencionado qualquer nome, os fãs rapidamente perceberam de quem se tratava. Mais tarde, a própria Elle Darby partilhou um vídeo a explicar o sucedido. A youtuber, de 22 anos, afirmou não ter qualquer intenção de desrespeitar o hotel, confessando que se sentiu humilhada.

Indignados, os fãs de Elle uniram-se contra o hotel, numa tentativa de lhe atribuir uma avaliação negativa em todos os sites de hospedagem da internet.

Por sua vez, Paul Stenson proibiu a entrada de todos os youtubers ou bloggers no estabelecimento. "Se algum de vocês tentar entrar nas nossas instalações, a partir de agora será expulso".