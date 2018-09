Dúlio Silva 09 Junho 2018 às 16:13 Facebook

O youtuber Windoh revelou, esta sexta-feira, ter sido vítima de roubo nos Estados Unidos, onde está a viver há dois meses. A denúncia já foi feita, mas o jovem admite que não sabe se a situação vai ser resolvida.

Num vídeo filmado à saída de uma esquadra da polícia e partilhado no seu canal de YouTube, subscrito por mais de 1,3 milhões de pessoas, o português de 22 anos informou os seus seguidores do motivo pelo qual a publicação de conteúdos na sua página tem falhado nos últimos dias: foi roubado nos Estados Unidos.

"Vim à polícia preencher um 'police report', ou seja, vim fazer uma denúncia. Estou sem dinheiro há uma semana. (...) Conseguiram clonar o meu cartão de multibanco", contou Windoh, assumindo que "não sabia, sequer", da existência deste crime.

O seu cartão "deixou de funcionar, mas o cartão que resultou da clonagem dá para ser usado", já tendo servido como meio de pagamento nas últimas horas. "Roubaram-me muito dinheiro. Compraram um iPhone X [com o meu dinheiro]. E o iPhone X não foi a única compra que fizeram com o dinheiro que tinha no cartão", denunciou o jovem, apontando ainda a "muita roupa" comprada indevidamente com o seu dinheiro.

Windoh diz estar "sem dinheiro" e, consequentemente, "sem liberdade". Tem, por isso, "de depender do Wuant", outra estrela portuguesa do YouTube, com quem partiu para os Estados Unidos há dois meses, onde ambos estão a viver e a trabalhar para os respetivos canais da conhecida plataforma da Internet.

"Não sei como vou resolver esta situação, mas a policia disse-me que ia tentar ajudar e tentar falar com Portugal para resolver esta situação", rematou Windoh.