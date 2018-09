Youtuber que sofria de fibrose cística morre aos 21 anos

Hoje às 19:43 Facebook

Claire Wineland, jovem norte-americana que sofria de fibrose cística e que partilhava a rotina através da conta no YouTube, morreu este domingo. Tinha 21 anos.

Ficou famosa por partilhar mensagens positivas online sobre a doença que causa acumulação de muco nos pulmões e em outras partes do corpo, desde que nasceu. Morreu uma semana após se ter submetido a um transplante de pulmão. Um acidente vascular cerebral esteve na origem do falecimento.

A morte da jovem youtuber foi partilhada pelos fãs através de uma mensagem nas redes sociais. "A inspiração morreu. Morreu sem sentir dores e a equipa médica afirmou que foi a 'passagem' mais pacífica a que já assistiram", pode ler-se na página oficial de Wineland.

Para além de partilhar apreciações positivas sobre viver com doenças crónicas, Claire deu também palestras sobre a sua situação e escreveu um livro, "Every Breath I Take, Surviving and Thriving with Cystic Fibrosis", publicado em 2012.