Incêndios na Austrália: celebridades doam milhões para ajudar vítimas

Sara Oliveira Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A Austrália está a arder desde setembro e os fogos teimam em não dar tréguas, ao ponto de obrigar a evacuar cidades inteiras, uma calamidade que está a unir o Mundo numa onda solidária com as vítimas e os bombeiros. Entre os que quiseram ajudar, estão várias figuras públicas.

Nas redes sociais, as cantoras P!nk e Selena Gomez revelaram que fizeram doações a equipas de resgate e instituições envolvidas no combate aos incêndios florestais e ao auxílio das populações.

"Estou totalmente devastada ao ver o que está a acontecer na Austrália, neste momento, com os horríveis incêndios florestais. "Vou fazer uma doação de 500 mil dólares [cerca de 450 mil euros] diretamente para os serviços de incêndio locais, que estão a trabalhar duro na linha de frente", escreveu P!nk. Selena não revelou quanto deu, mas apelou a que todos seguissem o exemplo.

Nascida na Austrália, a atriz Nicole Kidman e o marido, o músico Keith Urban, também deram 450 mil euros aos bombeiros, estando muito afetados com toda a situação. "A casa deles não ardeu, mas está em risco", confirmou um assessor do casal. Na área do desporto, a tenista número 1 do Mundo, Ashleigh Barty, vai oferecer todos os seus "cachets"do ATP para ajudar o seu país.