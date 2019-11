NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Inês Aires Pereira assinalou publicamente o primeiro mês da filha, Alice, com uma fotografia do parto. A primeira filha da atriz completou um mês de vida, na terça-feira, e para celebrar a data a recém-mamã partilhou uma fotografia do nascimento de Alice, nos InstaStories. Alice é fruto fruto do relacionamento da intérprete com o gestor David Ferreira da Silva.