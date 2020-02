Inês Aires Pereira rendida à maternidade

Sara Oliveira Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

"Desliga a televisão" na RTP foi o último trabalho de Inês Aires Pereira em televisão, pois havia um outro papel à sua espera, mas na vida real: ser mãe. A primeira filha, Alice, nasceu a 26 de outubro de ano passado e, por enquanto, concentra todas as atenções da atriz, embora já se mostre recetiva a novas propostas profissionais.

"Ainda não é a altura certa, mas era fixe que, em breve, surgisse alguma coisa. Até lá, vou focar-me em ser mãe", disse ao JN. A estreia na TV foi num episódio de "Triângulo jota", em 2007, mas foi dois anos depois, em "Rebelde way", que se afirmou na ficção nacional como a filha do diretor do colégio, Paula. "Sempre quis ser atriz, mas só aí é que passei a trabalhar com regularidade", recorda Inês Aires Pereira.

Aos 18 anos, deixou o Porto, de onde é natural, para estudar Teatro, até à chamada para o casting que lhe mudou a vida.

Para Inês, por causa da privação do sono, "a maternidade está a ser mais difícil do que julgava". Mas a filha, "embora não seja fácil, também não é complicada de todo. O David [Ferreira da Silva, o namorado] voltou a trabalhar e estou a aprender a namorá-la bastante bem, a fazer os meus horários, sem ligar muito ao que dizem sobre o colo", confessa. Alice "é a primeira neta" de ambas as famílias e, então, "é uma loucura" sempre que Inês e o namorado regressam à Invicta.