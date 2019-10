Inês Castel-Branco mostra filho em foto rara

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:29 Facebook

Normalmente discreta no que diz respeito à vida pessoal, Inês Castel-Branco revelou uma fotografia rara com o filho, Simão. A atriz surpreendeu os seguidores ao partilhar um registo fotográfico, no perfil da rede social Instagram, em que aparece de braços abertos com o seu filho, de oito anos, numa praia. View this post on Instagram ❤️ A post shared by Inês Castel-Branco (@inescastelbranco) on Oct 7, 2019 at 8:07am PDT Simão é fruto da relação terminada de Inês Castel-Branco com o artista plástico Filipe Pinto Soares.