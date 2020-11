Inês e April, uma amizade em Manchester

Sara Oliveira Hoje às 08:54 Facebook

Namoradas de Bernardo Silva e Rúben Dias cada vez mais amigas.

A vida de mulher de jogador de futebol é, muitas vezes, solitária, à conta das muitas ausências dos companheiros. Mas Inês Degener Tomaz e April Ivy não sofrem esse problema. Além de se dividirem entre os respetivos compromissos na moda e na música, no Reino Unido, as namoradas de Rúben Dias e Bernardo Silva têm feito companhia uma à outra na ausência dos craques.

Fruto da relação profissional dos futebolistas, quer ao serviço da seleção ou, mais recentemente, do Manchester City, Inês e April Ivy aproximaram-se e já se tornaram amigas além-fronteiras. Por isso, anteontem, enquanto Bernardo e Rúben jogavam (e perdiam), em Londres, contra o Tottenham de José Mourinho, a modelo e a cantora passaram uma "tarde aconchegante" no apartamento de um deles, no centro de Manchester.

"Almoço mexicano preparado para o meu amor Inês Degener Tomaz", escreveu April Ivy, sobre a imagem da refeição confecionada e que, pelas partilhas no Instagram, foi aprovada. "A mais bonita chef", retribuiu a parceira de refeição. Curiosamente, as duas mudaram-se quase ao mesmo tempo para a famosa cidade industrial, pois Bernardo é mais antigo no City, mas a companheira só se instalou em setembro.

Apesar de fazerem questão de estar perto dos namorados, as jovens mantêm regulares as viagens a Portugal, até porque têm trabalhos por cá e a família para matar saudades. Em Inglaterra, April continua a trabalhar nos seus projetos musicais, preparando novidades para breve, além de manter as idas regulares ao ginásio. Já Inês Tomaz, não mostra tanto do quotidiano, mantendo o registo em imagens tiradas no verão e que atestam a sua beleza e excelente forma física.