Inês Folque está “longe de ter tudo pronto” no último trimestre da gravidez

NTV Hoje às 17:45, atualizado às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Inês Folque está a viver o último trimestre da primeira gravidez. Apesar de estar a preparar tudo com antecedência, a atriz confessou que está longe de estar pronta. A também apresentadora da SIC mostrou, no perfil de Instagram, a lista de a fazeres que tem estado ocupada a realizar para ter tudo preparado e aproveitar ao máximo o último mês de gestação. “Esponja natural – check. Soro em monodoses – check. Resguardos para mudar a fralda – check. Óleo de amêndoas doces – check. Chuchas 0m – check. Compressas tecido não tecido – check. Termómetro para medir temperatura do quarto […]