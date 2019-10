Inês Herédia “mostra” os gémeos através de uma imagem de infância

NTV Hoje às 11:15, atualizado às 11:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora e atriz deu uma ideia do rosto dos seus filhos gémeos e, para mostrar como são, publicou uma foto da sua infância. Os milhares de seguidores bem pedem, mas Inês Herédia tem-se mostrado irredutível em não mostrar o rosto dos gémeos Luís e Tomás. Mas, perante tanta insistência dos fãs, a mulher de Gabriela Sobral teve uma ideia original. “Para quem pede para ver a cara dos meus filhos”, começou por referir no perfil de Instagram. “São duas fotocópias disto. Mas um com olhos azuis”, concluiu a atriz e cantora.